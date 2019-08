Scooterrijder naar het ziekenhuis, automobilist komt met de schrik vrij in Drunen

Karavaan met rolstoelen en scootmo­biels trekt door Waspik

16:40 WASPIK - De bedoeling was eigenlijk om in karavaan over het Halve Zolenpad naar camping De Bonte Kraai in Raamsdonk te lopen om iets lekkers te nuttigen op het terras. Door de extreme hitte ging dat plan woensdagmiddag niet door en werd door een karavaan van dertig rolstoelen en scootmobiels een bescheiden wandeling door het dorp gelopen. ,,Maar we hebben ons niet door het weer laten weerhouden; dat is het belangrijkste.”