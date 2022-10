Scooterrijdster raakt gewond bij botsing met auto in Vlijmen

Valesca is 27 en eenzaam: ‘Mijn 85-jarige oma had een feestje en ik zat op de bank’

Voor Valesca Paans (27) is het weekend als een naderende onweersbui. Andere jongeren uit haar dorp Nieuwendijk gaan naar feestjes, terwijl zij alleen thuis zit. Onbegrip over haar hersenletsel deed vriendschappen verwateren. ,,Iedereen verwacht van mij dat ik me niet eenzaam voel, maar het tegendeel is waar.”

29 september