Scouting Waalwijk maakt zich zorgen over ‘Clemensstaete’: vrees voor overlast

Bezorgde bewoners Waalwijkse straat mogen hun zegje doen

28 augustus WAALWIJK - Bewoners van de Professor Keesomweg in Waalwijk krijgen de kans hun zegje te doen over de verkeersveiligheid in hun straat. Naar aanleiding van de brief die ze hebben geschreven over de in hun ogen onveilige situatie, zijn ze woensdag 3 september te gast bij het Forum van de gemeente Waalwijk.