Seinen op groen, Energiek kan geld gaan werven voor enorm zonnepark

Inwoners van de gemeente Heusden komen als eerste in aanmerking zo’n certificaat te kopen, te beginnen met de Oudheusdenaren. Het is immers aan de Polderweg net buiten hún dorp waar een zonnepark van zo’n 23 hectare komt. Halverwege 2023 kan het park klaar zijn en stroom gaan leveren, mits er voldoende capaciteit op het netwerk is om die stroom ook kwijt te kunnen. ,,Ik ben echt blij”, stelt wethouder Mart van der Poel, nadat het Heusdense college deze week een klap op de vergunning heeft gegeven. ,,Je kunt allerlei visies hebben, dit is voor ons de eerste grote stap bij de opwekking van duurzame energie.”

1,2 miljoen euro

Het plan gaat uit van vijftig procent lokaal eigendom, zoals dat heet. Dat was een harde eis. Simpel gezegd: de inwoners van Heusden kunnen via certificaten geld in het zonneveld steken én er financieel rendement uit halen. Energiecoöperatie Energiek Heusden wordt voor 50 procent eigenaar van het zonneveld, net als ontwikkelaar Sunvest.

Energiek Heusden gaat 1,2 miljoen euro meebetalen aan de aanleg. Dat geld wordt ‘opgehaald’ via de verkoop van certificaten aan inwoners en eventueel aan het bedrijfsleven, en via leningen. Lukt het Energiek niet om voldoende geld bijeen te krijgen, dan is de gemeente achtervang. Ook ontwikkelaar Sunvest investeert 1,2 miljoen euro. De rest van de totale kosten (14,3 miljoen euro) financiert de bank.

Prijs certificaten

Energiek Heusden gaat de certificaten in de loop van volgend jaar uitgeven, verwacht secretaris Rinus Zebregts. ,,We willen eerst zoveel mogelijk rond hebben, risico's minimaliseren en zorgen dat er geen open eindjes meer zijn.” Energiek denkt aan coupures van 250 euro. Waarbij waarschijnlijk een maximum aantal per persoon of bedrijf zal gelden. Het rendement bedraagt naar verwachting zo'n 3,5 tot 4 procent, oplopend tot 4,5 tot 5 procent. Voor de bouw start moet er zekerheid zijn over SDE-subsidie. Die wordt nu aangevraagd.

Volledig scherm Linksboven de locatie aan de Polderweg in Oudheusden waar het ongeveer 23 hectare groot zonnepark Hooibroeken gaat komen. De twee andere locaties op het kaartje zijn momenteel niet meer in beeld. © BD

Een flink deel van de opbrengsten van het zonneveld moet ten goede komen aan de Heusdense samenleving. Meer concreet: het komt terecht in twee fondsen. Uit het zogeheten Duurzaamheidsfonds worden projecten en initiatieven voor heel de gemeente betaald. Het andere fonds, Omgevingsfonds Oudheusden, is alleen voor Oudheusden. Maar ook dan moet het gaan om duurzaamheidprojecten. Twee aparte besturen gaan voorstellen doen. Een Raad van Commissarissen, met daarin de gemeente, kijkt mee naar de besteding.

Niet te lang wachten

Pas na een jaar of achttien vloeien opbrengsten van de zonnevelden naar de twee fondsen. Eerst moeten namelijk anderen, waaronder de bank terugbetaald worden. Omdat achttien jaar wel erg lang weg is, stort grondeigenaar familie Vugts tien jaar jaarlijks 10.000 euro in het Omgevingsfonds. Later krijgt die dat geld weer terug.