Seksparkeerplaats ’t Vaerland is straks weer voor de bloemetjes en de bijtjes

Deltaplan moet zorgen voor meer technici: ‘Anders kunnen we alles wel aan China geven’

In de technieksector zijn alle handjes broodnodig. Een tweede Deltaplan Techniek moet het schreeuwende tekort aan technische mensen in de regio tegengaan. Trekkers Martyntje Brink en Brigitte Duffhues van Midpoint Brabant mikken naast het onderwijs ook op de zij-instromer. ,,Techniek is een fantastische sector om in te werken, maar onbekend maakt onbemind.”

2 februari