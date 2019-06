Seksueel misbruik: bij elk verhaal kun je een speld horen vallen

VLIJMEN - In buurthuis De Mand was woensdagavond een informatieavond over seksueel misbruik, die vooral werd bezocht door professionals en vrijwilligers.

Waren ze begenadigde sprekers? Nee, niet echt. Toch kon je gisteravond in buurthuis De Mand in Vlijmen een speld horen vallen toen Ad, Myriam en Elly* in het kader van het thema Seksueel misbruik(t)? Doorbreek het taboe!, opgezet door Blauwe Maan en Bijeen, hun verhaal vertelden over wat hen of hun dierbare naaste was overkomen.

Quote Hij begon me langzaam maar zeker, heel sneaky, te misbruiken. Ad

Sneaky

Ad was tien, misdienaar in een kerk in Den Haag. ,,Met een van de geestelijken had ik een goed contact. Een toffe man, ik mocht steeds meer. Hij begon me langzaam maar zeker, heel sneaky, te misbruiken. Tot drie keer toe randde hij me aan. Totdat ik op een morgen, op weg naar de kerk, besloot om niet meer te gaan." Hij stopte het misbruik weg, ‘in mijn rugzak’.

Drie jaar geleden, een klein artikeltje in een landelijke krant. ,,Toen gingen de sluizen open. Ben het uit gaan zoeken, bleek het misbruik verjaard." Uiteindelijk bij Blauwe Maan, die in Hart van Brabant hulp biedt aan slachtoffers van seksueel misbruik en hun familie, terechtgekomen. ,,Daar werd naar me geluisterd, écht geluisterd. Heel mijn rugzak heb ik leeggemaakt. Door Blauwe Maan heb ik wat me is overkomen een plaats kunnen geven.”

Quote Ik had last van schuldge­voe­lens, schaamte. Keer op keer werd me verteld dat het niet aan mij lag. Myriam

Schaamte

Blauwe Maan was ook voor Myriam, die last had van een structureel handtastelijke collega, een uitkomst. ,,Ik had last van schuldgevoelens, schaamte. Keer op keer werd me verteld dat het niet aan mij lag. Er is aan mijn toekomst gewerkt, nu loop ik er stage."

De vriend van Elly misbruikte haar puberdochter. Toen ze de relatie verbrak, kwam dat aan het licht. ,,Bij Blauwe Maan en Slachtofferhulp kwamen we in een warm bad terecht. We hebben voldoende handvatten meegekregen om verder te gaan in het leven, om samen gelukkig te worden en te blijven. Het heeft ons dichter bij elkaar gebracht." Hun dochter: ,,Ze heeft er een streep onder gezet, het gaat goed met haar.”

Bijval

Vrouwen die seksueel zijn misbruikt en daarmee voor dag komen, hoeven niet meteen te rekenen op bijval, zo is de ervaring bij Blauwe Maan. Een inbreker in je huis, moet worden veroordeeld. Wordt er ingebroken in je lichamelijke integriteit, dan worden vragen gesteld: heb je geen aanleiding gegeven? Er zit een ondertoon in: mij zal zoiets niet overkomen, een misplaatst zelfverdedigingsmechanisme. Zeker als je weet dat veertig procent van de vrouwen tussen de vijftien en zeventig jaar krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag.