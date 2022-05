Senioren hebben angst voor reizen met het openbaar vervoer: ‘Er zijn mensen die op het station omdraaien’

ELSHOUT - Inchecken, uitchecken en hoe kun je het makkelijkst opwaarderen? In D’n Elshof werden senioren dinsdagmiddag voorgelicht over de voordelen van de OV-chipkaart. En om angst weg te nemen.

Twee motorfietsen. Een auto. Een racefiets. En een mountainbike. Peter van Haren (72) heeft meer dan voldoende vervoermiddelen om zich van A – Elshout in zijn geval – naar B te verplaatsen. En toch vult hij deze dinsdagmiddag in seniorensociëteit D’n Elshof een formulier in om een OV-chipkaart aan te vragen. ,,Als mijn vriendin en ik met vakantie gaan, vinden we het fijn om de trein te pakken. Is relaxter, je ziet meer onderweg. En ik neem ook weleens de bus. Samen met de kleinkinderen, vinden ze leuk.”

Wat ook leuk is: de portemonnee wordt er vrolijk van. Eenmaal boven de 65 jaar betaal je met een OV-chipkaart 34 procent minder met de bus; met de trein kan de senior ook zijn voordeel doen, maar niet via die kaart. Hoe, dat wordt uitgelegd door twee OV-ambassadrices, terwijl ondertussen aan verschillende tafels wordt gebuurt, gebreid en gekaart wordt.

Quote Met de trein reizen is relaxter. Je ziet meer onderweg Peter van Haren (72)

Overdonderd door de drukte

Een ouder echtpaar wil met de trein reizen. Een kaartje kopen op het station, hoe doe je dat? Ze hebben geen idee, worden overdonderd door de drukte. Dus zijn ze omgedraaid. Dit is geen fictief verhaal, zegt OV-ambassadrice Jolien de Groot. ,,Meer senioren hebben die angst. Dus heeft Regiotaxi in samenwerking met de gemeentes Heusden, Boxtel, ’s-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel het Regioloket opgezet.” Maandag had de Arena in Den Bosch de primeur. ,,Er was veel belangstelling, net als hier.”

Stap voor stap leggen De Groot en Chantal van Baalen uit hoe de OV-chipkaart werkt. Uiteindelijk ontdekken de senioren dat het de heilige graal is voor makkelijk reizen. ,,Die werkt voor zowel bus als trein”, zegt De Groot. ,,En als je ook nog machtigt dat de OV-chipkaart automatisch wordt opgeladen als het saldo niet meer toereikend is voor een kaartje, dan heb je er helemaal geen omkijken naar.” Kies je daar niet voor, dan kun je in Drunen bij Albert Heijn en Jumbo je chipkaart opwaarderen.