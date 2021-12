Senioren pissig over gang van zaken: wél een afspraak, maar geen boosterprik

Wie pissige senioren wil spotten; de priklocatie aan de Gompenstraat in Waalwijk is momenteel the place to be. Alweer. Woensdag stonden lange rijen ouderen - al dan niet met rolstoel of looprek - uren te blauwbekken, hopend dat het droog bleef. Dát is opgelost, een keurige rij partytenten beschermt de wachters tegen de elementen.