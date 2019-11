Senna (10) heeft taaislijmziekte maar is niet zielig, samen met Jochem Uytdehaage komt ze in actie

Voor een bakje en een praatje naar Man­tel-Match Café in Kaatsheu­vel

10:22 KAATSHEUVEL - Samen is leuker dan alleen. Vanuit die gedachte werd het Mantel-Match Café in het centrum van Kaatsheuvel geopend. In een jaar tijd hebben al veel inwoners de ontmoetingsplek in de Peperstraat gevonden.