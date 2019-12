Serious Request in Waalwijk is feest voor de vroege vogels: ‘Her en der zijn al acties’

Opzet is veranderd

Het is een traditie rond de kerstdagen. Al jarenlang zamelt NPO 3FM geld in voor projecten van het Rode Kruis. Dat gebeurde een lange tijd met het bekende Glazen Huis, waarin deejays zonder eten en drinken non-stop muziek draaide.

Maar de opzet is vorig jaar veranderd. Bij 3FM Serious Request: The Lifeline lopen zes 3FM-dj’s in de week tot kerst van Zeeland naar Groningen. Ze maken 24 uur per dag live radio en doen verslag van acties voor hun goede doel.