SGP en CU in Waalwijk voelen zich niet gehoord, en dus een motie van treurnis

Ze kregen daarbij steun van twee andere oppositiepartijen PvdA en Lijst Pouw. Maar een grote meerderheid van de raad stemde tegen.

Grote onvrede

Een motie van treurnis, het komt in de politiek zelden voor. SGP en CU wilden op deze manier hun grote onvrede laten blijken. Ze voelden zich niet gehoord in een discussie over de ontwikkeling van het gebied tussen het toekomstige Haven Acht Oost en het Drongelens Kanaal. De gemeente ziet kansen voor duurzame energie en meer groen op die plek. Zo is Haven Acht al langer in beeld voor het plaatsen van windmolens.

Waalwijk wil de regie over de plannen houden, en voorkomen dat huidige grondeigenaren in het gebied hun percelen aan andere partijen verkopen. De zogeheten Wet Voorkeursrecht zorgt er voor dat die gronden eerst aangeboden moeten worden aan de gemeente. De raad moest donderdagavond alleen nog formeel met die regeling instemmen.

Quote Er zijn wel degelijk antwoorden gekomen, maar misschien niet waarop u gehoopt had Eric Daandels , Wethouder

Maar de SGP en CU hadden nog veel (technische) vragen. Die waren in de aanloop naar de raadsvergadering al ingediend, maar volgens de partijen zijn de antwoorden uitgebleven. En dus wilden ze die informatie nu hebben. ,,Hoe kun je anders een gedegen besluit nemen?”

Wethouder Daandels ging niet meer op de vragen in. ,,Er zijn wel degelijk antwoorden gekomen, maar misschien niet waarop u gehoopt had", stelde hij. Burgemeester Nol Kleijngeld greep in, toen SGP-raadslid Henk van Zelst toch al die vragen weer wilde stellen. In zijn ogen liet het reglement dat niet toe.

Het was voor SGP en CU reden om een motie van treurnis in te dienen tegen Daandels én Kleijngeld. De wethouder zei deze stap te betreuren. De twee oppositiepartijen liggen overigens vaker in de clinch met het college over de beantwoording van vragen.