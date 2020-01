SGP: vuurwerkverbod in bepaalde delen van Altena

VIDEO Grim kijkt terug op geslaagd trainings­kamp met RKC: ‘Hele week op elkaar aangewezen zijn kan geen kwaad’

12:00 RKC had deze week ook in Nederland kunnen trainen, maar zo'n trainingskamp in Portugal heeft volgens trainer Fred Grim zeker een meerwaarde. ,,Je bent op elkaar aangewezen, voor de teamvorming is dat hartstikke goed.”