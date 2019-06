‘Sinkhole’ op A27 bij Gorinchem: rijstrook dicht

Rechter: Eén woonwagen op kamp Waalwijk mag blijven staan, twee moeten weg

15:26 WAALWIJK/TILBURG - De bewoners van twee woonwagens op het kampje aan de Altenaweg in Waalwijk moeten hun wagens binnen twee dan wel vier weken weghalen. Dat heeft de kortgedingrechter in Tilburg bepaald. Die uitspraak is een overwinning voor de gemeente Waalwijk. Een derde wagen - die van de ouders - hoeft overigens níet weg, oordeelt dezelfde rechter.