Sint Antonius bedankt Heusden voor steun in coronatijd

RKC: seizoen­kaart­hou­der kan minimaal bij helft duels zijn

29 augustus Een seizoenkaarthouder van RKC Waalwijk kan minimaal bij de helft van de competitieduels in het stadion zijn. Het is het voordeel van de kleine club. Bij andere clubs in de eredivisie kan een seizoenkaarthouder soms maar een op de vijf of zes duels bezoeken.