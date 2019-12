Sint heeft zijn hielen nog niet eens gelicht of de Nordmansparren liggen al klaar

Tilburgs Autobe­drijf Wouters in handen van Van Mossel

10:29 WAALWIJK/TILBURG - Autobedrijf Wouters in Tilburg is overgenomen door de Van Mossel Automotive Groep in Waalwijk. Alle medewerkers gaan verder bij Van Mossel in Tilburg waar de merken Fiat, Jeep en Alfa Romeo worden verkocht.