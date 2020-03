Sint-Jan in Waalwijk is dicht voor bezichtigingen, maar (beperkt) open voor persoonlijk gebed

Vlijmense basis­school scoort met natuurplan: ‘Stimulans voor andere kinderen’

11:28 VLIJMEN/ALTENA - Basisschool De Wilgen in Vlijmen is in de prijzen gevallen met haar natuurplan De Vlaamsche Hoeve. Het plan om vlinderstruiken te planten en bijenhotels te maken, is beloond met een bedrag van 5000 euro.