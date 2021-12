Sint Jan in Waalwijk probeert toch iets van Kerstmis te maken: ‘We hebben banken bij moeten zetten’

Laat het bouwen van het eerste onderkomen van Jezus maar over aan de bouwploeg van de Sint Jan. In een nis naast het altaar in de Waalwijkse kerk is een prachtige kerststal verrezen. Eentje met een grindpad zelfs. Historisch bezien niet volgens de waarheid, maar esthetisch erg fraai.

Deze zondagmiddag hebben zo’n tien kinderen zich verzameld om te luisteren naar het kerstverhaal, dat beurtelings wordt verteld door diaken-in-ruste Antoon van Diessen en Eugenie van Rinsum-Wolfs. Ook dat heeft een wat ander karakter: Octo, een spin, wordt vanwege zijn uiterlijk door de inwoners van Bethlehem uitgekotst, maar in de stal waar de Verlosser ter wereld is gekomen, waarderen Maria en Jozef zijn aanwezigheid. Zijn cadeau: een spinnenweb dat glanst in het sterrenlicht als een kroonluchter in een paleis.

Tussendoor klinkt er muziek: van Sjok, sjok liep het ezeltje tot het onvermijdelijke De herdertjes lagen bij nachte. Soms gaat er iets mis, in ‘dj’ Stephan van Rinsum schuilt geen Tiësto.

Waalwijk - In Sint Jan de Doperkerk is de traditie 'kind wiegen' voortgezet. Kinderen luisteren naar de kerstverhalen.

‘Banken bij moeten zetten’

De kerstmeeting heet Kindje Wiegen. Dat komt op het eind aan bod. Het kindeke uit de kribbe is een pop, en toch voel je even die magie bij de kinderen als ‘Jezus’ van hand tot hand gaat en echt even wordt gekoesterd - al hebben de meeste meisjes de poppenleeftijd al grotendeels achter zich gelaten.

Twee handen vol aan jonge toehoorders, aangevuld met een twintigtal volwassenen in de kerkbanken: het lijkt karig. Zo ziet Van Diessen dat niet. ,,We hebben een paar banken bij moeten zetten.” Bovendien: deze kerstdagen heeft hij het met minder moeten doen. ,,Vrijdagmiddag hadden we om vier uur bij de herdertjesviering in de Bartholomeüskerk in Waspik drie gelovigen, hier in de Sint Jan zeven en in de Antoniuskerk maar vijf. We moesten al om vier uur beginnen. Heel triest.”

Het maakt wat weemoedig naar de tijd voordat corona zijn opwachting maakte. ,,Toen zaten de kerken vol. Om vijf, zeven en negen uur met de herdertjesmis. Soms moest je stoelen bijzetten. En daarna nog de nachtmis.” Maar gelukkig is er de livestream. ,,Dat is onze lifeline naar de kerkgangers, al heb ik er niet precies zicht op hoe goed die wordt bekeken.”

Waalwijk - In Sint Jan de Doperkerk is de traditie 'kind wiegen' voortgezet. Kinderen mogen het kindje uit de kribbe vasthouden.

Bemoedigende woorden

Ondanks alle beperkingen probeert de Sint Jan toch iets van Kerstmis mee te geven. Met Kindje Wiegen. ,,En we zijn ook daarvoor open geweest. Te danken aan de vrijwilligers van het museum, die status heeft de Sint Jan ook.” Je ziet het ook terug in de kerstboom, vlakbij de stal. Daar hangen enkele tientallen kaarten, waarop bemoedigende woorden zijn geschreven.

Al met al is het een karige kerst voor Parochie Sint-Jan de Doper. Toch zit Van Diessen niet bij de pakken neer. ,,Voor mij is het glas altijd halfvol.” Zo trekt hij zich op aan het aantal bezoekers dat de museale waarde van deze kerk wil ontdekken. ,,Dat loopt boven verwachting goed.”

Waalwijk - In Sint Jan de Doperkerk is de traditie 'kind wiegen' voortgezet. Kinderen mogen het kindje uit de kribbe vasthouden.