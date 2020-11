‘Sint Jan’ in Waalwijk zoekt steun voor museumproject: een halve ton en betere bewegwijzering

WAALWIJK - Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper klopt bij de gemeente Waalwijk aan voor financiële steun. Ze maakt flinke kosten voor de plannen om van de kerk een 'museum’ te maken. Als de gemeente met ruim 52.000 euro over de brug komt, is het gat gedicht.

De Sint Jan is sinds kort aangesloten bij het Grootste Museum van Nederland, gevormd door zeventien bijzondere kerken en synagogen in het hele land. In amper vier maanden tijd staat de teller op zo'n 1500 bezoekers, die de speciale audio-tour in de kerk hebben gevolgd.

Buitenlandse gasten

De stichting is tevreden over de start. Door de coronacrisis zat een grootse opening er niet in, en is het project zonder al te veel tam tam van start gegaan. Toch trok de kerk aardig wat volk. Een derde van de bezoekers was afkomstig uit De Langstraat, de rest kwam uit andere delen van Nederland. Zo'n vier procent waren buitenlandse gasten.

De gratis rondleidingen zijn door de strenge corona-regels nu tijdelijk gestopt. Als de coronastorm geluwd is, hoopt de stichting snel nog meer mensen naar de kerk te trekken.

Ingewikkelde klus

Het is in ieder geval een forse operatie. Om de kerk vijf dagen per week open te houden, staat een ploeg van zo'n tachtig vrijwilligers klaar. Het vergt ook de nodige investeringen om aan de eisen van een 'museum’ te voldoen. Een forse kostenpost is de verlichting van het interieur. Zo is het leggen van kabels en leidingen in een monumentale kerk een ingewikkelde klus.

Volgens voorzitter Ad van Heesbeen is met dit museumproject een bedrag van ruim 170.000 euro gemoeid, naast de normale lasten. Een groot deel van dat bedrag hoest de stichting Vrienden van Sint Jan de Doper zelf op, geholpen door giften en sponsors. Ze zit nu nog met een tekort van een kleine 53.000 euro. De stichting hoopt dat de gemeente eenmalig bijspringt. Binnenkort gaan beide partijen daarover in overleg.

Ze legt ook nog een andere wens bij de gemeente neer. Een betere bewegwijzering naar de Sint Jan. ,,Veel mensen komen van buiten deze regio", legt Van Heesbeen uit. ,,Die kennen de weg hier niet.”

Bijzondere status

Volgens Van Heesbeen krijgt de gemeente ook veel terug voor het project, dat is opgezet door het Catharijneconvent, het Rijksmuseum voor Christelijke Kunst in Utrecht. Het levert de Sint Jan een bijzondere status op.

,,We hebben de Michelinster verworven ", aldus Van Heesbeen. ,,We werken nu samen met een zeer selecte groep van kerkgebouwen zoals de Portugese Synagoge in Amsterdam, De Kathedraal in Haarlem, en Munsterkerk in Roermond."

Historische rondleiding

De stichting blijft zich overigens ook op andere manieren inzetten voor de Sint Jan. Naast de wekelijkse erediensten houdt ze bijvoorbeeld maandelijkse concerten, lezingen en rondleidingen. Verder is een historische culturele rondleiding ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen.

De stichting wil ook nauw gaan samenwerken met het nieuwe schoenenmuseum en het Huis van Waalwijk om meer bezoekers naar het centrum te lokken.

