Sint Jan wordt óók museum: ‘Dit gebouw heeft de wauw-factor’

Heusden wil graag meer stil asfalt bij Elshout

14:32 ELSHOUT - De kans bestaat dat ook bewoners van de Wolfshoek in Elshout minder last gaan krijgen van het lawaai van verkeer op de A59. Heusden gaat namelijk onderzoeken wat het kost om een stuk tweelaags ZOAB over een lengte van honderd tot tweehonderd meter door te trekken, in de richting van Den Bosch. Ook wordt gekeken naar het effect van deze maatregel.