Sinterklaas wacht ander welkom dit jaar: ‘We moeten nadenken over een plan B’

WAALWIJK - Sinterklaas wacht dit jaar een ander welkom dan hij gewend is in De Langstraat. De gemeenten Heusden, Waalwijk en Loon op Zand hebben na de zomervakantie overleg met de organiserende comités, zo laten de woordvoerders weten. Besluiten zijn er nog niet genomen, maar zegt Waalwijk: ,,We hebben de sinterklaasverenigingen al wel laten weten dat het goed is om na te denken over een plan B.”