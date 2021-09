Sinterklaas welkom in Kaatsheuvel: ‘Maar lichtjesintocht lukt niet meer’

NEO’25 past voor de rol van politie­agent spelen

26 september SPRANG-CAPELLE/HAARSTEEG - Als voetballiefhebbers in de kantine iets willen nuttigen, moeten ze zich vanaf afgelopen zaterdag legitimeren met een vaccinatie- of testbewijs. Bij Haarsteeg proberen ze die maatregel zo goed mogelijk na te leven, NEO’25 denkt er anders over. ,,We gaan geen politieagent spelen over onze eigen leden.”