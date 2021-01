Sjaak van Esch neemt in zwart jaar afscheid van uitvaartzorg: ‘Geruststellen, daar gaat het dan om’

Zijn rug wilde niet meer, dus zat Sjaak van Esch begin jaren tachtig thuis op de bank lange dagen uit. Afgekeurd als timmerman in de bouw, eigenlijk in de kracht van zijn leven: wat nu? Op die vraag kwam een antwoord in de vorm van een advertentie in deze krant: begrafenisonderneming Via Nova, wat later rouwcentrum Bloemendaal werd, zocht dragers.