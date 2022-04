Sjan (85) moest van geen fietshelm weten... tot ze na een botsing met een auto in het ziekenhuis belandde

Heemschut boos op Loon op Zand: erfgoedver­e­ni­ging wacht al anderhalf jaar op antwoord

KAATSHEUVEL - Krijgt de oude schoenfabriek aan de Rechtvaart in Kaatsheuvel nu wel of niet een monumentenstatus? Na negentien maanden nadenken is de gemeente Loon op Zand er nog steeds niet uit. Gebrek aan capaciteit, zegt de gemeente. Onbehoorlijk bestuur, vindt Erfgoedvereniging Heemschut.

