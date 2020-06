Sjees E-bike maar werkgever moet wel een zetje willen geven

‘s Morgens negen kilometer naar Nieuwkuijk, ‘s avonds negen terug naar Waalwijk. Miranda Boer deed dat een keer of drie per week. Maar de laatste vijf werkdagen stapte ze geen enkele keer in de auto.

Eerste deelnemer

Dat zou ook vreemd zijn geweest. Boer was de allereerste deelnemer aan de Sjees E-bike Pool, een onderdeel van een campagne van de provincie Noord-Brabant in samenwerking met diverse gemeenten en werkgevers om het autogebruik in woon-werkverkeer te verminderen én het gebruik van e-bikes te promoten.

Bovendien: als je graag wilt dat je werkgever - Ad van Delft van de Van Delft Groep - meedenkt bij het aanschaffen van een e-bike, dan is wel zo handig om die auto thuis te laten staan. Een straf was het zeker niet. ,,Heerlijk gefietst, het scheelde me zo’n vijf tot acht minuten. En je komt minder bezweet aan.”

Vijf maanden lang kunnen medewerkers in de gemeentes Waalwijk en Heusden voor een week een elektrische fiets gratis uitproberen. De voorraad is echter beperkt: drie voor Waalwijk, vijf voor de buurman. Om mee te doen moet de werkgever zich inroosteren op sjeesebikepool.nl. Van Delft was er dus al snel bij. ,,Ik ga zelf veel op de fiets naar de zaak. Het is ontspannend, je voelt je fit. En een e-bike kan die drempel verlagen om niet met de auto te komen.”

Corona zet mensen aan het denken

Corona heeft mensen bovendien aan het denken gezet, Jolanda Smit van het Brabants Mobiliteitsnetwerk, promotor van de fiets. ,,Je denkt na over het reizen, en hoe blijf ik gezond en vitaal? Het openbaar vervoer wordt meer gemeden, we stappen eerder op de fiets. Werkgevers kunnen dat promoten door mee te doen aan dit project.” Overigens: ,,We steken vooral in op het mkb. Grote bedrijven kunnen organisatorisch en financieel makkelijker hun eigen e-bike proeftuin op touw zetten.”

Te veel fiscale regels

Wat Miranda betreft, gaat ze voortaan op een e-bike naar bedrijvenpark Het Hoog. Dan zou het wel mooi zijn als Van Delft een duit in het zakje doet. Daar staat hij open voor, aangezien ook de overheid financieel een handje toesteekt. Alleen de manier waarop, bevalt hem niet echt. Smit: ,,Ze hebben in Den Haag erg veel mitsen en maren ingebouwd, te veel fiscale regels. Daar moet nog een stap in worden gezet.”