Skaten op asfalt vol scheuren is geen pretje. Maar daar komt een einde aan

HAARSTEEG/OUDHEUSDEN - Scheuren in het asfalt; verzakte, beschadigde en verouderde toestellen. Er moet hoognodig iets gebeuren op de speellocaties aan de Priemsteeg in Haarsteeg en aan de Margrietstraat in Oudheusden. Want nu verdienen ze niet meer het predicaat ‘heel en veilig'. Heusden liet de jongeren meepraten.

Bij het voetbalcomplex van vv Haarsteeg aan de Priemsteeg vlakbij Vlijmen ligt een speelterrein. De jeugd kan daar ook basketballen, er is een skatebaan van veertig bij tien meter en een halfpipe.

Met skates in een scheur

Maar het is niet altijd een pretje daar. Zowel de ondergrond als de toestellen van de skatebaan en het basketbalveldje zijn al meer dan twintig jaar oud. Inmiddels voldoen ze niet meer aan de criteria ‘heel en veilig’ die Heusden stelt. Niet dat het er levensgevaarlijk is, maar er moet wel snel iets aan de situatie worden gedaan. Zo hebben de wortels van een grote boom scheuren veroorzaakt in het asfalt van de skatebaan. ,,Ik ben al een paar keer in zo'n scheur terechtgekomen, waardoor ik met volle vaart naar voren schoot", vertelt Joshua Tiebosch (17) uit Vlijmen, een van de skaters.

Verder zijn toestellen op de skatebaan zijn verzakt, mede door de hoge temperaturen die het asfalt aantasten. In een aantal ijzeren toestellen zitten deuken.

Joshua en zijn vriend Sam Voulon (17) uit Haarsteeg klopten bij stichting de Schroef en ContourdeTwern en schreven de gemeente een brief. ,,We zagen dat het allemaal erg verouderd is, dat het te gevaarlijk werd om te skaten.” Hun wens: de skatebaan opknappen en de speeltoestellen vervangen. Gemeente, jongeren en instanties keken gezamenlijk naar wat mogelijk is en maakten een plan. Er komt een nieuwe ondergrond van een asfalt van zeer kleine korrel. ,,Daardoor rollen de skates goed.” In het nieuwe asfalt zit geen teer. Bij hoge temperaturen kunnen de toestellen niet meer verzakken, aldus de gemeente.

Joshua Tiebosch is prima te spreken over de samenwerking met de gemeente. ,,Echt top. Er is goed naar ons geluisterd. Alles gaat weg en wordt vervangen. Binnen één tot anderhalve maand is alles klaar.” Volgens Tiebosch komen er ‘verbazingwekkend veel’ kinderen en jongeren naar de speelplek. ,,Het is echt populair.”

Oudheusden

Heusden trekt voor de aanpak van de speellocatie aan de Priemsteeg 79.000 euro uit. ,,Dat loopt best in de papieren ja", stelt wethouder Kees van Bokhoven. ,,Maar de materialen moeten lang mee kunnen. Er wordt best veel gebruik van gemaakt, ook door jeugd vanuit Geerpark en andere wijken in Vlijmen.”

Aan de Margrietstraat in Oudheusden ligt ook een speelplek waar nodig iets aan gedaan moet worden. ,,Verouderd en in slechte staat", oordeelt de gemeente zelf over de situatie daar. In elk geval negen van de veertien speeltoestellen moeten worden vervangen. Hetzelfde geldt voor het kunstgras.

Voor alle leeftijden

Heusden gaat het terrein zo inrichten, dat kinderen in alle leeftijden er terechtkunnen. Het terrein moet ook geschikt worden voor alle ‘type kinderen’: voor zowel de ‘rauwer en de douwer’, als de ‘bouwer en de schouwer’. Heusden betrekt Buurt Bestuurt bij de inrichting, die 35.000 euro gaat kosten.