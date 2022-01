Slaan we soms door in de WhatsAppgroep van de buurt? Waalwijkse partij waarschuwt voor het ‘beschadigen’ van mensen

WAALWIJK - De vele WhattsApp-groepen in buurten en wijken zijn niet zonder risico's. Mensen worden vaak ten onrechte beschuldigd en beschadigd. En ook het persoonlijk contact in wijken dreigt te verdwijnen. Die zorgen uit de Waalwijkse partij Lijst IJpelaar.

De partij zwengelt de discussie aan. Ze pleit er bij het college voor om buurtcomités en buurtpreventieteams nieuw leven in te blazen. ,,Alles moet maar digitaal, en niet iedereen is zover”, stelt fractievoorzitter Yvette IJpelaar.

De gemeente besloot eerder te stoppen met buurtpreventieteams, ooit in het leven geroepen als extra oren en ogen in de wijk. Bewoners zijn steeds vaker WhatsAppgroepen gaan gebruiken om elkaar in de buurt op de hoogte te houden en verdachte situaties te melden.

De oppositiepartij is niet erg gelukkig met die ontwikkeling, ook in verband met privacy. ,,Wij krijgen signalen dat het in de buurt-WhatsAppgroepen voorkomt dat men elkaar teveel controleert", aldus IJpelaar. ,,Van alles en nog wat, waarvan gebruikers denken dat het niet klopt, wordt gedeeld. Mensen worden vaak hierdoor ten onrechte beschadigd.”

Volgens de partij verdwijnen in sommige buurten langzaam maar zeker ook de persoonlijke contacten door deze WhatsAppgroepen. ,,Een voorbeeld: Een buurvrouw is onlangs pas vijf dagen na haar overlijden gevonden..", stelt de partij in vragen aan het college.

Eenzijdig

Ze vindt dat de gemeente weer meer de samenwerking met buurtcomités moet zoeken. Volgens IJpelaar heeft het college daar eenzijdig de stekker uit getrokken. Dat staat in haar ogen haaks op de ambities om zaken zoveel mogelijk dichtbij huis te regelen.

Het college buigt zich nog over de vragen.