Slachtoffer Woudrichemse woningbrand: ‘Dat zoveel mensen je willen helpen, is onbeschrijfelijk’

De brand, die in de keuken van Sterrenburg ontstond, heeft haar woning aan de Burgemeester Lelystraat tijdelijk onbewoonbaar gemaakt. ,,Ik wilde een kroket frituren dus ik had een pannetje olie op het vuur gezet”, vertelt ze. ,,Normaal zet ik een kookwekker, maar dat was ik deze keer vergeten. Voor ik het wist stond de keuken in brand en kon ik het vuur niet meer blussen.” Ook de buren gingen het vuur te lijf met brandblussers, maar het mocht niet baten. ,,Ik ben naar binnen gerend om mijn hond te redden. Toen stond het hele huis al vol rook”, licht Sterrenburg toe. De stof van het vest dat ze aan heeft is ruw geworden van de hitte. ,,Alles wat ik nog heb, heb ik nu aan.”



Sterrenburg werkt al zo’n vijf jaar als vrijwilliger bij Malle Pietje en is goed bevriend met André en Miep Wordragen, de eigenaren van de winkel. Toen André hoorde van de brand aarzelde hij niet om gelijk in actie te komen. ,,Ineke staat altijd voor iedereen klaar, je hoeft maar te bellen en ze staat op de stoep,” licht Wordragen toe. ,,Ik ben vanmorgen meteen naar de bank gegaan om een rekeningnummer te openen en heb via onze Facebookpagina een noodoproep gedaan.” De oproep leverde veel reacties op en niet alleen geld. ,,De buurman kwam vanochtend een stoel brengen en de plaatselijke dierenwinkel doneerde een cadeaubon en een zak voer voor de hond.”