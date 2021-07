Slapende Pool in rubberbootje drijft op woeste Maas en weigert hulp

Doelpunten zijn nog altijd schaars bij RKC

18 juli Scoren blijft een probleem voor RKC. De Waalwijkse ploeg was vorig seizoen na hekkensluiter ADO Den Haag het minst scorende eredivisieteam met gemiddeld net geen doelpunt per wedstrijd. In Weurt bleef de teller weer op nul staan in het oefenduel tegen NEC (3-0).