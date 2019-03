Slechtste lucht in Waalwijk? Verbazing groeit

Het nieuws zorgde deze week voor de nodige ophef. In het rapport World Air Quality Report 2018 van AirVisual staat Waalwijk in Nederland op één van de gemeenten met de slechtste luchtkwaliteit, nog voor grote steden als Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Het onderzoek leidde al tot politieke vragen in Waalwijk.

In de tussentijd klinken steeds meer kritische geluiden over het veelbesproken rapport. AirVisual meet voor dit onderzoek hoeveel fijnstof er in de lucht aanwezig is. In Waalwijk zou het om één sensor in Landgoed Driessen gaan en hoe betrouwbaar zijn die resultaten dan? Ook zijn er vragen over de commerciële belangen van AirVisual, die ook meetsensoren verkoopt. Een beetje publiciteit kan dan geen kwaad.