‘Sleep geen roestige granaten of andere explosieven mee naar het politiebureau’

Besmettin­gen Altena bovengemid­deld. Burgemees­ter: ,,Ga de grenzen niet opzoeken. Corona raakt iedereen”

17 december ALTENA - Het aantal coronabesmettingen in Altena is nog altijd bovengemiddeld hoog en neemt nog dagelijks met tientallen toe. ,,Mijn zorg is dat niet iedereen beseft dat men zelf een onderdeel van het probleem is, maar ook van de oplossing”, aldus burgemeester Egbert Lichtenberg.