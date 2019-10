Sleeuwijkers krijgen veiligheidsles: ‘Als je dit ruikt,is de kans groot dat er een xtc-lab zit’

60 Bloemschik­kers strijden om de titel ‘Zuid Nederlands Kampioen Bloemschik­ken’

6 oktober WAALWIJK - In praktijkschool Met-Pro in Waalwijk zijn zondag de mooiste creaties te bewonderen die meedingen naar de titel "Zuid Nederlands Kampioen Bloemschikken". Het thema "De wereld van de Langstraat" is uitgebeeld in bloemstukken die niet alleen de bedrijvigheid van de Langstraat illustreren maar ook de het sprookjesachtige van de Efteling.