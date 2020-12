Sleeuwijkse school wisselt kerstviering in voor sponsorloop: ‘Past perfect bij de kerstgedachte’

Uitstel proef elektri­sche steps in Waalwijk

13:45 WAALWIJK - De proef met tachtig elektrische steps in Waalwijk is opnieuw vertraagd. Nadat de proef eerder was uitgesteld zouden de steps vanaf deze maand te huur zijn bij het busstation in de stad en op het bedrijventerrein. ,,Maar er is vertraging ontstaan bij het aanleggen van kabels en leidingen die nodig zijn voor de oplaadstations", aldus een woordvoerder van de gemeente Waalwijk.