SLIM Festival dit jaar digitaal en vooral akoestisch

Ongeluk met vrachtwa­gen op A27 bij Werkendam, weg weer vrij

11:54 WERKENDAM - Op de A27 is vrijdagochtend ter hoogte van Werkendam een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daardoor is flinke vertraging ontstaan, meldde Rijkswaterstaat. ,,Richting Gorinchem is het aansluiten in de file voor Werkendam. Daarom leiden we je om over de A59, A16 en A15.” Inmiddels is de weg weer vrij.