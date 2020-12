Sloop, renovatie, nieuwbouw: Woonveste steekt zo'n tien miljoen in de Vliedberg

Woonveste wil 116 huurwoningen aan de Konijnenbergstraat, Mr. Driessenstraat en de Parklaan in de Vliedberg in Vlijmen moderniseren en verduurzamen. Kosten: om en nabij tien miljoen euro. Daarnaast zijn er plannen om de 22 woningen aan de Pastoor Smoldersstraat te slopen.

Daar komen minimaal 36 huizen voor terug. Nultredewoningen, bestemd voor senioren. Op het grasveld tegenover deze straat worden in overleg met gemeente nog eens minimaal zestien van dergelijke huizen gepland. De woningcorporatie wil met uitvoering van de plannen in 2022 starten. Nieuwbouw zal wat meer tijd kosten.

De woningen dateren uit 1957. ,,Ze voldoen niet meer aan de technische eisen en energievoorschriften van deze tijd", zegt Eric van den Einden, directeur van Woonveste. ,,Daarom wordt er flink geïnvesteerd, zo'n 100.000 euro per woning, in modernisering en verduurzaming. Afhankelijk van de huidige staat krijgen ze een nieuwe vloer, een nieuw dak, nieuwe kozijnen en glas.”

Ook binnen wordt een en ander gemoderniseerd. ,,Tegelijkertijd hebben we ook met een schuin oog gekeken naar wat de groeiende groep senioren nodig heeft. Dus, dat als je op leeftijd bent, zo lang mogelijk in je huis kunt blijven wonen."

Sloop 22 huizen

De 22 huurwoningen aan de Pastoor Smoldersstraat gaan tegen de vlakte. Niet de staat van de woningen was daarvoor doorslaggevend, zegt Van den Einden. ,,Dit renovatieproject bood ons ook de kans om in de spelen op de woonwensen van de toekomst. Er zijn veel meer seniorenwoningen nodig, van alle gemakken voorzien. Die gaan we dus realiseren, minstens 36. Door meer terug te bouwen sla je twee vliegen in één klap."

Wat ook telde in de keuze voor deze straat: het grasveld naast de speeltuin. ,,Wat we aan Pastoor Smoldersstraat doen, willen we daar doortrekken. Daardoor blijft dit plan één geheel."

Over de plannen is al ruim een jaar nagedacht, samen met de huurders. Van den Einden: ,,Vanwege corona hebben we dat anders gedaan dan gebruikelijk. We hebben een enquête gehouden, er is gesproken met een klankbordgroep. Onze ideeën zijn goed ontvangen."

Wat daarbij ook telde: volgens Woonveste zullen de woonlasten niet stijgen, zelfs iets minder zijn. ,,De huur- en energielasten gaan door het verduurzamen omlaag. Onder de streep ben je dan beter af."

Komend jaar worden de plannen samen met de bewoners verder uitgewerkt. De huurders van de Pastoor Smoldersstraat zijn vorige week persoonlijk en met een brief op de hoogte gesteld. ,,Slopen, dat heeft een grote impact. Daarom zullen we met elke huurder om tafel gaan voor een nadere toelichting en het maken we een goed sociaal plan."

Volgens Van den Einden is er nog een jaar nodig om de nieuwbouwplannen tot in detail uit te werken. ,,Op z'n vroegst starten we er over twee jaar mee."

Sloop Pastoor Smoldersstraat valt slecht bij de bewoners VLIJMEN - De plannen van wooncorporatie Woonveste om de 22 woningen aan de Pastoor Smoldersstraat in Vlijmen te slopen zijn bij nagenoeg alle bewoners heel slecht gevallen, zo wijst een handtekeningenactie uit. Wim de Gouw woont al 47 jaar in de straat. ,,En nog altijd met veel plezier. Het zijn fijne woningen. En we hebben de ruimte. Ik heb een mooi tuintje, kan buiten lekker de krant lezen. Vrijheid dus. Maar die gaat eraan als er zo veel meer woningen komen, voor senioren en waarschijnlijk starters. Bovendien heb ik voor veel geld mijn huis aangepast om er tot het einde van mijn leven te blijven wonen.” Weggegooid geld De Gouw snapt niet dat Woonveste voor deze oplossing heeft gekozen. ,,Ga bouwen bij het Geerpark of de Grassen. Knap onze woningen op, bouw op het grasveld seniorenwoningen. Dan houd je miljoenen over.” Ook niet te bevatten: ,,Nog niet zo lang geleden zijn hier de daken geïsoleerd. Dat is bij sloop weggegooid geld.” Ook Terus Boom begrijpt niet dat Woonveste voor slopen kiest. ,,Ik woon hier niet voor niets al 55 jaar. Mijn vrouw kan niet meer zo goed uit de weg, maar dat hebben we op eigen kosten opgelost met een traplift. Ik ben tachtig, wil die poespas niet. Het liefst willen we hier tot ons einde blijven wonen.” Quote We zijn er heel blij mee. Het is ook hard nodig, want de huizen zijn gedateerd. Het tocht nogal, dus het wordt tijd om te verduurza­men. Maarten Brok, Lid meedenkgroep Veel woningen in dit plan worden gerenoveerd. Zo ook aan de Konijnenbergstraat, waar Maarten Brok woont. Hij zit in de meedenkgroep. ,,We zijn er heel blij mee. Het is ook hard nodig, want de huizen zijn gedateerd. Het tocht nogal, dus het wordt tijd om te verduurzamen.” Uiteraard is ook Huurdersvereniging Heusden gekend in dit bouwproject. ,,Zo denken we mee met Woonveste over het sociaal plan voor de bewoners van Pastoor Smoldersstraat”, zegt pr-man Geert Kilwinger. ,,Zij moeten tijdelijk verhuizen, vandaar.”