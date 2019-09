Sloop school in Rijswijk

De eerste steen voor het gebouw werd in 1972 gelegd door toenmalig burgemeester Jan Nico Scholten. De school kwam in de plaats van het verouderde schoolgebouw aan de Slagboomstraat en heette toen nog Prinses Marijkeschool.

De Parel

In de loop van de tijd is het gebouw enkele keren uitgebreid en kreeg het de naam De Kandelaar. In 2014 werd gefuseerd met de Ganzenhof in Giessen en kreeg de school de naam De Parel. Intussen is een nieuwe brede school De Parel in gebruik genomen als onderdeel van het nieuwe centrumplan voor Giessen/Rijswijk.