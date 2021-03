Sloop van huizen in Sprang-Capelle zorgt voor slapeloze nachten: ‘Casade rukt ons zo wreed uit elkaar’

Nieuwkuijk opent ‘fanshop’ met gadgets over de club én het dorp

24 maart NIEUWKUIJK - Clubsjaals, een badlaken, maar ook een fles appelsap of een set ansichtkaarten over het dorp: vv Nieuwkuijk en plaatselijke ondernemer Louis van Dijk hebben de handen ineengeslagen voor de verkoop van een aantal clubgadgets. Zo wil de club de band met de inwoners in coronatijd overeind houden.