Sloopbedrijf en tomatenkwekerij laten droom Hedikhuizen in vervulling gaan

Het is alweer enkele jaren geleden dat Hedikhuizen Duurzaam z'n plan lanceerde om het dorp energieneutraal te maken. Met daarbij drie belangrijke pijlers: opwekken van zonne-energie, aanleg van een warmtenet en energiebesparing.

Zon-op-dak heeft de voorkeur. Daarom werden de geschikte (grote) daken in beeld gebracht en volgden gesprekken met onder anderen agrariërs. Maar dat leverde uiteindelijk niets op, aldus voorzitter Frank Cooler en secretaris Eugène Kuis. ,,Er bleef uiteindelijk één partij over, maar daar zijn we mede vanwege de prijs en de geschiktheid van het dak niet uitgekomen.”

Plan Arno van den Dungen

Toen klopte Arno van den Dungen bij Hedikhuizen Duurzaam aan, met zijn plan om uitbreiding van zijn sloop- en recyclingbedrijf te koppelen aan het beschikbaar stellen van zijn dak voor zonnecollectoren. Het plan is door Hedikhuizen Duurzaam goed ontvangen. ,,Een prima idee en een goed alternatief voor de plannen rond zon-op-dak. Ook omdat Van den Dungen net als onze leden hecht aan een goede inpassing in het landschap en geen extra overlast wil.”

Enorm bassin bij tomatenkweker

Punt is wel dat Van den Dungen nog de nodige vergunningen moet krijgen en het bestemmingsplan gewijzigd moet worden. Dat kost tijd. Dit terwijl Hedikhuizen Duurzaam graag snel iets van de grond wil krijgen.

Des te blijer is de coöperatie daarom met de samenwerking met tomatenkwekerij Pijpers aan de Groenstraat, die volop bezig is met verduurzaming. Evert-Jan en Astrid Pijpers hebben een enorm waterbassin aangelegd, waar twaalf miljoen liter water in kan. Water, waarmee ze de plantjes water geven. Het bassin wordt in principe gevuld met regenwater dat op de daken van de kassen valt. Ze hoeven daardoor veel minder grondwater op te pompen.

Quote Het gaat om grote panelen, die je kunt draaien in de meest optimale richting Evert-Jan Pijpers, Kwekerij Pijpers

Op een beurs ontdekten ze dat zonnepanelen ook op water kunnen worden gelegd, vervolgens zochten ze contact met Hedikhuizen Duurzaam. ,,Je kunt op het hele oppervlakte drijvers, een soort pontons, leggen met daarop grote panelen die je kunt draaien in de meest optimale richting", aldus Pijpers. Het gaat om zo'n 1.200 drijvende panelen, goed voor zo'n 4.000 vierkante meter.

Pijpers stelt het bassin, als de plannen doorgaan, gratis aan Hedikhuizen Duurzaam ter beschikking. De coöperatie investeert in de panelen en gaat aan de slag met de vergunningen. In het najaar kan er voldoende water (6,6 miljoen liter) in het bassin zitten om de panelen te leggen.

Quote we zijn met zowel Pijpers als Van den Dungen in gesprek. Het is niet óf-óf maar én-én Frank Cooler, Voorzitter Hedikhuizen Duurzaam

Het mooie aan de situatie bij Pijpers is dat het plan al op korte termijn haalbaar is, aldus Cooler. Er is namelijk alleen een omgevingsvergunning nodig. ,,Maar we zijn met zowel Pijpers als Van den Dungen in gesprek. Het is niet óf-óf maar én-én.”

Als de plannen doorgaan, kunnen inwoners van Hedikhuizen ‘mee profiteren’, door lid te worden van de coöperatie en te investeren in zonnepanelen. Mogelijk gebeurt dat via een zogeheten postcoderoos. Daarbij kan iedereen met de postcode van Hedikhuizen of een ‘aangrenzende postcode’ meedoen.

De plannen voor de aanleg van een warmtenet, waarbij warm water door woningen wordt gepompt, verlopen wat moeizamer. Twee keer greep Hedikhuizen Duurzaam mis bij een forse rijkssubsidie. De gesprekken met plaatselijke steenfabriek VanderSanden om warm water van de fabriek te gebruiken zijn nog zonder concreet resultaat. Wél werkt Hedikhuizen Duurzaam aan detail-engineering, waarbij tot in detail wordt gekeken wat nodig is om het warmtenet te realiseren.