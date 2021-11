Slopen zit niet in de natuur van Jana (86), die haar eigen oude woning mag slopen

KAATSHEUVEL -Deze maandagmiddag doet Jana Bergmans - Van Dijk, die het langst op De Vossenberg woont, iets wat helemaal tegen haar natuur ingaat. Gezeten op een sloopkraan stuurt ze, uiteraard met behulp van de kraanmachinist, de bak naar een groot raam. Eén duwtje, dan klinkt er glasgerinkel. Daarmee is de sloop van de oude De Vossenberg in Kaatsheuvel begonnen.

Ramen lappen. Eten koken. De afwas doen. Stofzuigen. Poetsen. Bedden opmaken. Wassen. Strijken. Boodschappen halen. Voordat Jana Bergmans (86) zeventien jaar geleden haar intrek nam in woonzorgcentrum De Vossenberg in Kaatsheuvel was dat dag in dag uit haar werk. Hobby’s pasten daar niet eens bij. Het huis netjes aan kant, dát was haar hobby. Het glasgerinkel dat de kraan deze maandag veroorzaakte zal ze thuis amper hebben gehoord, zuinig zoals ze is.

Jana woonde altijd met veel plezier op de oude De Vossenberg. ,,Het was er ook gezellig”, zegt ze. Maar dat het plat gaat, vindt ze helemaal niet erg. We wonen er nu achter. Heel mooi, alleen zien de we de zon niet zo veel meer. Komt door dit gebouw.” Van de zon op haar gezicht had ze al veel eerder van kunnen genieten als vleermuizen het pand niet hadden geconfisqueerd. Die moesten eerst met lokkasten eruit worden verwijderd voordat de sloop kon beginnen.

Ontmantelen

Drie weken geleden is Maton de Rooy sloopwerken gestart met het ontmantelen. ,,Binnen hebben we al het asbest eruit gehaald. Dat zat bijvoorbeeld in de raamkozijnen”, zegt directeur Rob Nieuwenhuizen. ‘Het houten beschot en isolatiemateriaal zijn verwijderd. Al dat spul is gescheiden, zal worden hergebruikt.”

Deze dag gaat één sloopkraan aan de slag. Uiteindelijk rammen er drie de muren naar beneden. In december moet de klus zijn geklaard. Nieuwenhuizen: ,,Dat is wel zo fijn voor de bewoners, kunnen ze in alle rust Kerstmis vieren.” Over de moeilijkheidsgraad van de klus: “Voor ons is dit business as usual.”

Quote Maar het gebouw staat nu in de weg. De bewoners missen ook de reuring van de straat Monique Kolmans, manager Wonen, Welzijn en Zorg

Monique Kolmans, manager wonen, welzijn en zorg bij Zorggroep Elde Maasduinen, heeft naar deze dag uitgekeken. ,,De bewoners hebben in het oude pand plezierig gewoond, de medewerkers er fijn gewerkt. Maar het gebouw staat nu in de weg. De bewoners missen ook de reuring van de straat.” Maar er komt toch een appartementencomplex. ,,Maar niet zo hoog.”

Ook woningzoekenden zullen ernaar hebben uitgekeken. Immers, de woningnood is schrijnend. Ook in de gemeente Loon op Zand. Op het voormalige complex zullen 68 huur- en 12 koopappartementen verrijzen. Minstens 29 ervan worden aanleunwoningen, zijn dus bedoeld voor senioren. Zij kunnen thuiszorg aanvragen via Zorggroep Elde Maasduinen. Maar er wordt ook gebouwd voor inwoners die, bijvoorbeeld vanwege een scheiding, tijdelijk een onderkomen nodig hebben. Heel divers dus.

Volledig scherm De start van de sloop van de oude De Vossenberg © Dolph Cantrijn