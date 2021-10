Slopershamer geeft centrum Rijswijk een nieuw gezicht

RIJSWIJK - Het aanzien van het vroegere winkelcentrum aan de Dorpsstraat in Rijswijk verandert in rap tempo. Een sloopbedrijf haalt het een na het andere pand tegen de grond. En dat is toch wel even wennen voor de inwoners. Hoewel ze wisten dat het stond te gebeuren.

Er is inmiddels een nieuw winkelcentrum aan het Parelplein gerealiseerd. Toch heerst er wel een bepaalde stemming. Een groepje mannen volgt de sloopwerkzaamheden vanaf de straat. ,,Eigenlijk wel jammer”, zegt Hans Vos. Hij woont dichtbij de vroegere winkels. ,,Weet je, ik mis de bedrijvigheid. Het is hier stil geworden. Voor mij had het niet gehoeven.” Maar met de andere kijkers is hij het er wel over eens dat ze een mooi nieuw centrum teruggekregen hebben. Over hoe de invulling van de ontstane open ruimte eruit gaat zien en wat de bestemming van het pand van Swart wordt, weten ze nog niet precies. ,,Daar wordt zoveel verteld en gespeculeerd.”





Volledig scherm Slopers zorgen voor kaalslag aan de Dorpsstraat in Rijswijk. © Teus van Tilborg

,,Voorlopig nog niets”, vertelt Peter Tankens van Tankens Projectontwikkeling B.V. uit Andel. ,,Eerst wordt de sloop van de gebouwen afgerond en dat zal eind november het geval zijn. Het voormalige winkelpand van Swart blijft voorlopig gehandhaafd. Wat we daarmee gaan doen weten we nog niet. Daar moet nog een keuze over gemaakt worden.” De fundering en vloeren worden nu ook nog niet meegenomen in de sloop omdat volgens Tankens ook archeologisch onderzoek gedaan moet worden. ,,Dit vanwege de archeologische verwachtingswaarde die er voor de locatie geldt.”

Als alle sloopwerkzaamheden zijn afgerond, zal het terrein braak blijven liggen. Tankens verwacht dat medio volgend jaar in beeld komt wat er gebouwd zal worden. ,,Wij gaan eerst aan de slag met de ontwikkeling van de Kandelaar, de vroegere school in Rijswijk en de Ganzenhof, de vroegere school in Giessen.”