Slopershamer velt loodsen van Jonker Fris

GGD opent nieuwe prikloca­tie in Waalwijk: 1.000 vaccina­ties per dag

1 april WAALWIJK - GGD Hart voor Brabant opent een nieuwe vaccinatielocatie in Waalwijk in de strijd tegen corona. Mensen kunnen vanaf dinsdag 13 april voor een prik terecht in een bedrijfspand aan de Gompenstraat 37. De GGD start daar met 1.000 vaccinaties per dag. Het vaccineren gebeurt zeven dagen per week tussen 9.00 en 17.00 uur.