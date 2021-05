Sloten en beken mogen niet dichtgroeien: waterschap Aa en Maas gaat volop maaien

‘Hopelijk laat Ausems zich niet piepelen in het mannenbol­werk van de lokale politiek’

23 mei ‘Put a woman in charge’, zingt Keb’ Mo’. Dat swingende lied landt in onze streek niet in dovemansoren. Drie burgermoeders als buren, als Sacha Ausems in Waalwijk straks de ambtsketen overneemt die Nol Kleijngeld veertien jaar droeg.