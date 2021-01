Sluiproute centrum Kaatsheuvel dicht: 'Klachten over overlast'

KAATSHEUVEL - Hangjongeren, drugsgebruik en seksuele activiteiten. De eigenaar van een van de panden langs het paadje tussen de Hoofdstraat en De Bogaert in Kaatsheuvel is de overlast zat en heeft de gemeente Loon op Zand gevraagd of de weg mag worden afgesloten.

Het pad dat in het centrum uitkomt tussen de winkels Expert en Proeff is al meer dan dertig jaar toegankelijk voor iedereen. Ook volgens de Wegenwet is de steeg een openbare doorgang. Toch wil het college van burgemeester en wethouders tegemoetkomen aan de vraag om het paadje af te sluiten. ,,Winkeliers en omwonenden hebben veel overlast. Als gemeente ontvangen we al lange tijd klachten.” Ook de politie meldt: ,,Overlastgevende jeugd en criminelen kunnen via het pad alle kanten op vluchten."

Het college stelt de gemeenteraad voor het paadje 'te onttrekken aan het openbaar verkeer'. Dat betekent dat de eigenaren de doorsteek zelf kunnen afsluiten met een poort. Volgens de gemeente Loon op Zand is dat geen probleem. ,,Het pad is ontstaan als achterpad voor woningen aan De Bogaert, maar is niet nodig. Mensen kunnen ook via de Peperstraat of via het pad langs de Sint Jan naar de Hoofdstraat toe."

De brandveiligheid is niet in het geding, vindt het college. ,,Tegenwoordig zijn brandgangen minder nodig door de verbeterde brandwerendheid in de bouw. Het is voldoende dat iedereen bij brand veilig de tuin in kan."

De gemeenteraad van Loon op Zand beslist in februari over het voorstel.