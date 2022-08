Sluiting huis Drunen dreigt na vondst honderd hennepplanten

Geen B&B in bewoonde schuur woonboerde­rij Drunen

DEN HAAG/DRUNEN – De gemeente Heusden heeft juist gehandeld door een eerder verleende vergunning voor een bed and breakfast in een schuur aan de Grotestraat in Drunen in te trekken. Dat heeft de Raad van State besloten. Heusden deed dit nadat was gebleken dat de bewoners verkeerde informatie hadden verstrekt.

8 augustus