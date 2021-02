Smeltende sneeuw is een zegen voor de grondwaterstand

Het flinke pak sneeuw en de dikke laag ijs van de afgelopen week smelten nu in rap tempo weg. Het blijkt een weldaad voor de natuur. Want sneeuw en ijs sijpelen langzaam in de bodem.

Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en Rivierenland zijn er blij mee. Ze vullen het tekort aan grondwater mooi aan. ,,We houden de stuwen op veel plekken nog in de hoogste stand om veel water vast te houden”, zegt dijkgraaf Lambert Verheijen van waterschap Aa en Maas. Het waterschap is maar wat blij met het pak sneeuw en de dikke laag ijs die zich de laatste tijd hebben gevormd. Het smeltwater stroomt nu veel minder snel weg. Zo kan het langzaam in de bodem sijpelen. En dat is prima om, vooral op de hogere zandgronden, de veel te lage grondwaterstand aan te vullen.

Quote Het mooie aan smeltende sneeuw is dat het water veel geleidelij­ker in de grond sijpelt. Bij stortbuien loopt het toch vaak weg in het riool, de sloot, rivieren en beken. Dit is veel gunstiger. Eveline van Groesen, Waterschap Brabantse Delta

De waterschappen houden het grondwaterpeil met tientallen peilbuizen voortdurend in de gaten. De droge zomers van de laatste paar jaar hebben het grondwaterpeil drastisch aangetast. Vooral op hogere zandgronden staan een aantal peilbuizen nog in het rood, ondanks de regenval van de laatste paar maanden.

Volgens woordvoerster Eveline van Groesen van Waterschap Brabantse Delta gaat het de goede kant op met de grondwaterstanden. ,,Het mooie aan smeltende sneeuw is dat het water veel geleidelijker in de grond sijpelt. Bij stortbuien loopt het toch vaak weg in het riool, de sloot, rivieren en beken. Dit is veel gunstiger. Nu moet ik wel zeggen dat het grondwater in grote delen van Brabant door de regen van de afgelopen maanden al aardig op peil is, maar nog niet op alle plaatsen.”

Volledig scherm Screenshot van de grondwaterstanden in het peilbuizennet van de waterschappen Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta. Rood en oranje is te laag, groen is normaal en blauw en lichtblauw zijn hoger dan normaal voor deze tijd van het jaar. © Website Brabantse Delta

Dat is aardig te zien op de kaart op de website van Brabantse Delta. Daarop zijn de resultaten van peilbuizen in Brabant te zien; voor deze tijd van het jaar. In de verre omtrek van de Langstraat zijn geen rode of oranje stippen (te laag) te zien. Alleen maar blauw en lichtblauw (hoger dan normaal) en groen (normaal). Zelfs op de hogere zandgronden lijkt de boel dus weer mooi op orde.

Quote Als we weer zo’n droog jaar krijgen ... vasthouden, vasthouden, vasthouden, dat is ons devies Eveline van Groesen , Waterschap Brabantse Delta

Maar dat was vorig jaar aan het einde van de winter ook het geval; binnen twee maanden - eind maart, begin april - doken de eerste berichten over beregeningsverboden alweer op. Dat weet Van Groesen ook. ,,Als we weer zo’n droog jaar krijgen ... vasthouden, vasthouden, vasthouden, dat is ons devies.”

De dichtstbijzijnde plekken met een te lage grondwaterstand liggen te oosten van Den Bosch en ten noorden van Gilze. Vooral in het noorden van de provincie, langs de grote rivieren is de grondwaterstand meer dan in orde.