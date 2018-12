Sneeuw geeft mooi aangekleed Dickens Festijn nóg wat meer cachet

UPDATE 17-jarige uit Kaatsheu­vel verzint beroving door vier jongens in Sprang-Capelle

15 december SPRANG-CAPELLE - Een 17-jarige jongen uit Kaatheuvel is in de nacht van vrijdag op zaterdag beroofd in Sprang-Capelle. Althans, dat is wat de politie eerder op zaterdag naar buiten bracht. Verder onderzoek bracht hen op andere gedachten; het verhaal is verzonnen. Het OM kijkt naar een passende straf voor de 17-jarige.