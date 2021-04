Sneeuw op de fruitbloesem, maar perenkweker Oostveen is niet in paniek

Heusden wil meer invloed op verdeling ‘zon­ne-geld’; ja tegen zonneveld Oudheusden, nee tegen plan Elshout

31 maart OUDHEUSDEN - Goed nieuws voor het plan om aan de Polderweg in Oudheusden een twintig hectare groot zonneveld aan te leggen: de Heusdense politiek is akkoord. Slecht nieuws voor de initiatiefnemers van een zonneveld (6 ha) aan de Mariëndonkstraat in Elshout: daar ziet de politiek nu niets in.