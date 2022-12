Snel een keuze over huisvesting ambtenaren Altena

Als ik jong was en uit Nieuwkuijk, zou ik de straat opgaan

Nieuwkuijkse jongeren zijn bereid de A59 over te steken als ze maar in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Een eigen hut staat boven aan hun verlanglijstje. Maar er wordt veel te weinig gebouwd. En wat gebouwd wordt, is meestal te duur en maar zelden voor de huur. Helaas niet alleen in Nieuwkuijk.

