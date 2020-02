Snel internet in Almkerk, maar niet voor iedereen

Wie in Almkerk woont en heeft getekend voor een snelle internetverbinding van Glasvezel Buitenaf, krijgt eind deze week per brief een ‘ja’ of een ‘nee’ te horen. Het kan best dat de ene straat wel glasvezel krijgt en de straat verderop niet, waarschuwt het bedrijf. In Meeuwen is dat duidelijker. Daar komt overal glasvezel. In Andel nergens.