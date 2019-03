Snel meer helderheid over rattenprobleem in Baardwijk

WAALWIJK - Hoe groot is de overlast van bruine ratten in de Waalwijkse wijk Baardwijk? Nu de eerste klemmen zijn gezet, moet daar snel meer duidelijkheid over komen. Het bedrijf Correct Ongediertepreventie is ingeschakeld om iets aan het probleem te doen. Het roept bewoners in ieder geval op huishoudelijk afval snel te verwijderen en geen afvalzakken voor de deur te zetten. Ook adviseert het geen voer voor vogels of eenden achter te laten.

Het probleem kwam vorige week aan het licht toen de wijkagent tientallen ratten zag lopen. De ratten komen waarschijnlijk af op voer dat eigenlijk voor andere dieren bestemd is. Na overleg met gemeente en bewoners is een bestrijdingsdienst in actie gekomen.

Het probleem zal niet in één week opgelost zijn. ,,Wij doen ons uiterste best om zo snel mogelijk het ratttenprobleem te stoppen”, aldus de bedrijfswoordvoerder. ,,Maar we zijn wel gebonden aan regels.” Zo mag het bedrijf in de buitenruimte geen rattengif gebruiken, maar moet het eerst kiezen voor alle andere mogelijke maatregelen. Daarom plaatst het nu eerst klemmen in de wijk.

Quote Wij doen ons uiterste best om zo snel mogelijk het rattenpro­bleem te stoppen Woordvoerder Correct Ongediertepreventie

Als zich veel dieren laten vangen, zegt dat iets over de omvang van het probleem. Dat er ratten zitten, is zeker. Ondanks dat de beesten vrij schuw zijn, heeft de ongediertebestrijder met eigen ogen gezien hoe er vier achter elkaar door de wijk ‘paradeerden.’