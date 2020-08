Snel opgeven voor Duurzaamheidsprijs

Corona ook terug in Eikendonk: meeste besmettin­gen in gemeente Heusden

12 augustus WAALWIJK - Na de Zandley in Drunen en het Sint Janshof in Vlijmen is nu ook zorgcentrum Eikendonk in Waalwijk opnieuw getroffen door corona. Twee afdelingen van Eikendonk, Jasmijn en Acacia 1, zijn voorlopig gesloten. De andere afdelingen blijven wel open.